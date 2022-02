Presencial – Encontros com Arte: Yoga e Autocuidado

Vivência para todas as pessoas a fim de experimentar a prática do yoga na sua forma sutil, com a realização de exercícios que trabalham posturas leves, respirações conscientes e um olhar acolhedor e de autocuidado no decorrer de toda a prática. museu

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: das 10h às 11h

Limite: 20 pessoas

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br