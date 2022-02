PRESENCIAL – Família no Museu – Imagem de si: Autorretrato e Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mais conhecida como Frida Kahlo, foi uma importante pintora mexicana do século XX. Conhecida por seus autorretratos, Frida nunca se importou com padrões estéticos ou convenções sociais que disponibilizavam às mulheres e, apesar de nunca ter se intitulado como feminista, ou até mesmo pintado obras com esse cunho explícito, durante toda sua vida necessitou se impor frente ao patriarcado velado de sua posição social. Ganhou espaço e notoriedade por suas obras surrealistas, sobretudo retratando o universo da mulher em relação aos acontecimentos de sua trajetória pessoal. Pensando nisso, a atividade que celebra o Dia Internacional da Mulher, irá contar a marcante história da artista plástica mexicana, bem como suas obras e sua influência na sociedade. No final da ação, o público poderá produzir o um quadro em autorretrato estimulando momentos de reflexão e autoconhecimento.

Obs.: Limite de 10 participantes

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: 05/03, às 15h; 06/03, às 11h e às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br