Presencial – História Interativa: Pierrot, Colombina e Arlequim

Inspirados na mais conhecida história de amor de Carnaval, os participantes serão convidados a darem vida a Pierrot, Colombina e Arlequim em uma divertida história do estilo teatral Comedia dellArt, por meio de uma caracterização com adereços e com o acompanhamento da marchinha que conta a história deste triângulo amoroso e um baile de carnaval.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 14h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: gratuidade aos domingos