Virtual – Família Legal: Confete Ecológico

No Carnaval muitas pessoas gostam de sair pelas ruas curtindo a folia e, com isso, acabam utilizando diversos objetos para toda essa diversão, como o confete, feito com vários tipos de papéis. Pensando de uma maneira mais sustentável, o setor educativo propõe a produção de confetes ecológicos, realizados com folhas caídas de plantas em geral. Podemos escolher várias folhas de plantas diferentes para deixarmos nosso acessório completamente colorido. A ideia é que todos possam se divertir sem prejudicar o meio ambiente.

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000