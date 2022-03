2ª Virada Gastronômica de Campos do Jordão 17/03/22

Produzido pela associação Cozinha da Mantiqueira, e em parceria com o Senac, a Virada Gastronômica terá quatro dias de duração, e reunirá artistas dos mais diferentes gêneros em apresentações gratuitas que atenderão os mais diversos públicos. Exposições, música e dança fazem parte da programação que ainda promete oferecer uma riquíssima viagem aos sabores da Mantiqueira. Produzido pela associação Cozinha da Mantiqueira, e em parceria com o Senac, a Virada Gastronômica terá quatro dias de duração, e reunirá artistas dos mais diferentes gêneros em apresentações gratuitas que atenderão os mais diversos públicos. Exposições, música e dança fazem parte da programação que ainda promete oferecer uma riquíssima viagem aos sabores da Mantiqueira

Exposição de Mandalas

A artista plástica Sabrina Molina Lopes associa geometrias sagradas, espiritualidade e arte em Mandalas personalizadas que serão expostas nos quatro dias do evento.

Quando: De 17 a 20/03

Onde: Empório e Restaurante Matterhorn

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão.

Mais informações (012) 3663 1841

Encontro literário

Atuando há 33 anos na Cidade, o Sebo do Jordão leva o Espaço da Literatura Jordanense para o empório com títulos de escritores locais e autores que escreveram sobre a “Montanha Magnífica”, denominação do historiador Pedro Paulo Filho à Campos do Jordão, em sua importante obra que conta a história da cidade.

Quando: De 17 a 20/03

Onde: Empório e Restaurante Matterhorn

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão.

Mais informações (012) 3663 1841