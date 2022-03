Presencial – Domingo Musical: Jéssica Messias

Jéssias Messias é graduanda em violão pela Universidade Estadual de Campinas. Seus estudos iniciaram com apenas 9 anos no Projeto Guri, onde permaneceu quase 10 anos, participando do Grupo de Referência à Camerata de Violões de Santos. Por meio deste projeto, a violonista teve a oportunidade de tocar em diversos lugares como Auditório do Ibirapuera, Sala São Paulo, SESC Santos e também junto de grandes artistas, como a Badi Assad, Marco Pereira, Alice Caymmi, Zeca Baleiro, Thiago Abdalla, entre outros. Atualmente, é recém-formada em violão erudito pelo Conservatório Ivanildo Rebouças da Silva e agora se dedica aos estudos de música na UNICAMP, junto com aulas individuais de violão com o professor Paulo Martelli.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: Gratuidade aos domingos