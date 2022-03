Presencial – Domingo Musical: Lia de Oliveira em “Nas Curvas de Elis” – Tributo à Elis Regina

Museu e Auditório recebem neste Domingo Musical, Lia de Oliveira, em um Tributo à Elis Regina. Interpretando desde “Águas de Março” à “Cartomante”, o projeto “Nas Curvas de Elis” é um verdadeiro desfile pelas curvas e nuances dessa voz que marcou a história e a vida dos brasileiros.

O projeto visa resgatar a força e a resistência da mulher que foi uma das maiores cantoras do Brasil que completaria 77 anos em março de 2022.

O público poderá conferir de perto o espetáculo, no qual reúne canções que ficaram marcadas na voz de Elis. Com releituras em piano, guitarra, baixo, bateria e voz, Lia de Oliveira traz a sua essência em canções como “O Bêbado e A Equilibrista”, “Casa no Campo” e “Como Nossos Pais“. Bruno Henrique (teclas), Helton Fagundes (guitarra), Maurício Folter (bateria) e Wellington Pagano (baixo) completam o quinteto.

A ideia é somar entretenimento e cultura de uma forma lúdica, assim o público poderá se divertir, interagir e relembrar uma parte rica da história e da música brasileira.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: Gratuidade aos domingos