Presencial – Ensaio Aberto: Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba

O Ensaio Aberto acontecerá no Auditório Claudio Santoro com a Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba, que compartilha os bastidores do grupo com o público. A Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba-SP é uma orquestra regional, livre, constituída em 14 de outubro de 2020, pelo Maestro Paulo D’Angeles. Tem formação moderna, repertório eclético que vai do erudito ao contemporâneo, composta por cerca de 80 músicos, com objetivo de difundir a música de concerto e enaltecer a importância pela preservação da natureza!

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 9h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: Gratuidade aos domingos