Presencial – Roda de Conversa: Caminhos do Modernismo

A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um importante marco na história da arte no Brasil, representando o rompimento com o tradicionalismo e desenvolvendo uma arte plural e livre de paradigmas. Em celebração a este marco, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro realizam uma roda de conversas que visa trilhar os caminhos do modernismo e dos grandes nomes do movimento que passaram por Campos do Jordão. A ação conta com a participação do Secretário de Valorização da Cultura, Benilson Toniolo, que traz reflexões e compartilha momentos importantes do modernismo atrelados à Serra da Mantiqueira.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br