Presencial – Série Orquestras do Vale: Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em parceria com a Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba, apresentam um concerto musical que reúne músicos do Vale do Paraíba, executando um repertório eclético, com composições de grandes nomes da música clássica como Vivaldi e Beethoven, e obras contemporâneas como “Tennessee Perl Harbor” de H. Zimmer e “Suite Avatar” de J. Horner.

A Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba-SP é uma orquestra regional, livre, constituída em 14 de outubro de 2020 pelo Maestro Paulo D’Angeles. Tem formação moderna, repertório eclético que vai do erudito ao contemporâneo, composta por cerca de 80 músicos, com objetivo de difundir a música de concerto e enaltecer a importância pela preservação da natureza!

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: Gratuidade aos domingos