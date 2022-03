Programa Outono: Pintura com balões: o colorido das flores

Ao passear pelo Museu Felícia Leirner, nós nos apreciamos com o colorido das flores nos arbustos e no alto da copa das árvores. Sensibilizando este olhar em relação às cores das flores da natureza local, o educativo do Museu e Auditório preparou uma atividade divertida de pintura que vai contribuir com o desenvolvimento motor e cognitivo do público idoso, dentro do Programa Outono, além de proporcionar um momento de muita criatividade! Vamos precisar apenas de uma bexiga, tintas e muita imaginação!

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Data: 05/04/2022 às 18h