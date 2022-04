Arte no Outono – Campos: Cores & Cantos – Sandra de Sá

A estação mais aconchegante do ano se une ao tapete de folhas de plátano pelas ruas de Campos do Jordão para oferecer o melhor da música popular brasileira com a série “Arte no Outono – Campos: Cores e Cantos”! A mesma atmosfera do Festival de Inverno e Verão da cidade, dessa vez, enaltecendo todas as estações do ano com uma programação especial. De 23 de abril a 25 de junho, o Auditório Claudio Santoro se torna palco de ícones da cultura brasileira em espetáculos inesquecíveis, como Maria Rita, Zeca Baleiro, Gal Costa, Sandra de Sá, Renato Teixeira e muitos outros.

MPB, soul, samba e funk, uma diversidade de ritmos apresentados em um repertório com toda a brasilidade de Sandra de Sá e seus grandes sucessos!

Momentos de emoção e sensibilidade estarão garantidos na cidade mais alta do Brasil, aproveite!

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão (SP)

Entrada: R$ 80 inteira e R$ 40 meia

*Fique atento para a abertura de vendas de ingressos no www.sympla.com.br

Informações: (12) 3662.6000