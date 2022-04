Arte no Outono – Campos: Cores & Cantos – Maria Rita

A estação mais aconchegante do ano se une ao tapete de folhas de plátano pelas ruas de Campos do Jordão para oferecer o melhor da música popular brasileira com a série “Arte no Outono – Campos: Cores e Cantos”! A mesma atmosfera do Festival de Inverno e Verão da cidade, dessa vez, enaltecendo todas as estações do ano com uma programação especial. De 23 de abril a 25 de junho, o Auditório Claudio Santoro se torna palco de ícones da cultura brasileira em espetáculos inesquecíveis, como Maria Rita, Zeca Baleiro, Gal Costa, Sandra de Sá, Renato Teixeira e muitos outros.

O segundo show da Série “Arte no Outono – Campos: Cores & Cantos” traz a cantora Maria Rita em um clima intimista, que celebra a volta aos palcos e o encontro com o público. Uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira, Maria Rita se apresenta em Campos do Jordão no dia 30 de abril, às 19h, acompanhada de Leandro Pereira, com um repertório marcante de grandes sucessos, como Tá Perdoado, Maltratar Não é Direito, Num Corpo Só, Cara Valente e Romaria. O show, que nasceu dentro da casa da cantora e foi compartilhado em formato de lives, agora será levado para a vivência ao vivo com o público.

Momentos de emoção e sensibilidade estarão garantidos na cidade mais alta do Brasil, aproveite!

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão (SP)

Entrada: R$ 80 inteira e R$ 40 meia

*Fique atento para a abertura de vendas de ingressos no www.sympla.com.br

Informações: (12) 3662.6000