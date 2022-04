Encontros com Arte: Duo Rios Araújo – Um Romance Moderno

Com uma seleção de músicas de diferentes compositores ao longo da história, o Duo Rios Araújo, partindo do período romântico, nos levará a uma viagem com destino ao século XX, realizando uma singela homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna, que foi promovida por importantes artistas brasileiros em fevereiro de 1922. Este projeto busca apresentar um pequeno recorte da história da música instrumental para a formação do violão e violino, trazendo músicas dos períodos romântico e moderno.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 09/04/2022 às 15h

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br