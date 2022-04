Escola vem ao Museu (13)

Ao longo do mês, a programação educativa do Museu e Auditório oferecerá atividades voltadas ao público escolar. Todas as terças, quartas, quintas e sextas-feiras as escolas poderão escolher 01 das seguintes ações para realizarem no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro:

Jogo de tabuleiro gigante; Jogo da forca; A ação da água no solo; Coelhos de Outono;

Limite de 01 sala por horário.

Necessário agendamento prévio pelo número (16) 98186-0365

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 28/04/2022, quinta-feira, às 9h30 e às 14h30

Entrada: Gratuidade para as escolas