Família no Museu – A ação da água no solo

No dia 22 de abril comemoramos o Dia da Terra. Em contribuição ao tema, o setor educativo desenvolverá uma atividade que ressalta a importância da cobertura vegetal sobre os solos e a relevância da mata ciliar na manutenção dos cursos d’água que protege. Por meio de um experimento, serão propostas três situações diferentes de como se dá a ação da água da chuva no desprendimento de partículas e erosão do solo, contribuindo visualmente para a compreensão de conceitos como degradação do solo, deslizamento de terra, assoreamento e desmatamento.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 23/04/2022, sábado, às 11 às 15h

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br