Família no Museu – Coelhos de Outono

A Páscoa é uma celebração comemorada no dia 17 de abril. Em homenagem à data, o setor educativo convida os visitantes para produzirem cartões temáticos utilizando materiais encontrados na natureza. Os cartões serão decorados com folhas, galhos e flores encontradas no chão, uma forma criativa e mais sustentável de presentear aquela pessoa querida. Além disso, a atividade se torna divertida, pois os visitantes terão de andar pelas alamedas do museu procurando os seus materiais de decoração.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 10/04/2022, domingo, às 15h

Entrada: Gratuidade aos domingos