Palestra: Papagaio-de-peito-roxo e outras espécies da nossa avifauna

A Serra da Mantiqueira é composta por formações vegetais pertencentes ao domínio natural da Mata Atlântica. Na região de Campos do Jordão há destaque para a Mata de Araucárias, conhecida como Floresta Ombrófila Mista, para os Campos de Altitude e Mata Nebular, também chamada de Floresta Ombrófila Densa Altomontana. Por se tratarem de formações com características específicas, ligadas às altitudes elevadas e ao clima regional, a biodiversidade encontrada nesses ambientes é composta por diversas espécies consideradas endêmicas ou raras.

Nesta palestra, o biólogo Douglas Santos, especializado em ornitologia, apresenta as principais características da avifauna da Mantiqueira, destacando o papagaio-do-peito-roxo (Amazona vinacea), ameaçado de extinção e de extrema importância para a manutenção da Mata de Araucária.

Douglas Santos é biólogo e nativo do município de Campos do Jordão. Atualmente, é monitor ambiental no Parque Estadual Campos do Jordão e coordena o Projeto de Conservação do papagaio-de-peito-roxo nesta Unidade de Conservação.