Programa Outono: A arte em Pontinhos

Você sabia que é possível construir lindos desenhos apenas com pontinhos? A técnica é chamada pontilhismo, em que vários pequenos pontos, um ao lado do outro, se misturam quando mantemos uma determinada distância. A oficina, produzida pelo setor educativo, será disponibilizada nas redes sociais do Museu e Auditório. Essa ação faz parte do programa Outono que proporciona ações específicas para o público idoso com práticas que contribuam com a socialização, o bem-estar e também com o desenvolvimento motor e cognitivo.

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Data: 12/04/2022, terça-feira, às 18h