Programa Outono: Soprando as Cores do Outono

A técnica da pintura com canudos é uma forma lúdica de estimular o controle da respiração, o movimento dos músculos da boca e o trabalho do diafragma, melhorando a dicção. Nesta oficina, proposta para o público idoso, vamos brincar com a paleta de cores do Outono, por meio da técnica que utiliza o sopro para dar vida à pintura abstrata. É só deixar a imaginação rolar e se divertir com o resultado final!

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Data: 26/04/2022, terça-feira, às 18h