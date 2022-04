Toriba Musical – Vozes e Cordas Fêgo Camargo

Alunos de canto e cordas da Escola Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo

JANIS ISRAEL, soprano

KAREN ROMEIRO, soprano

LEDA MONTEIRO, soprano

AQUILIS SKUPIEN, tenor

ÁLVARO BENFICA, violino

LEILSON RODRIGUES VIOLA, violino

CARLOS MATHEUS RIBAS, viola

PROFª LEDA MONTEIRO, direção musical

No programa árias de óperas e canções clássicas. Entre outras:

CANON IN D MAJOR – J.Pachellbel

HALLELUJAH – L. Cohen (Arranjo – Leilson Rodrigues)

LASCIATEMI MORIRE – óp. Lamento de Ariana – C. Monteverdi

LA CUMPARSITA (tango) – Gerardo Matos Rodriguez (Adapt. para Trio – Leilson Rodrigues)