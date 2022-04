Visita Ambiental Virtual: Serelepe da Montanha

No mês de abril, as araucárias iniciam a liberação dos pinhões, sementes muito apreciadas pelos serelepes, que aparecem em grupos pelos espaços do Museu a procura desse alimento nutritivo e saboroso. Considerando o fato, o setor educativo propõe, por meio de uma visita ambiental, conhecermos um pouco mais sobre esse mamífero roedor que recebeu este nome devido à sua grande agilidade e rapidez.

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Data: 14/04/2022, quinta-feira, às 18h