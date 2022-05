Expedições Gastronômicas

Roteiro Expedição Gastronômica 28/05/22

O Roteiro será conduzido pelo chef Vitor Pompeu, que a cada parada apresentará o produtor visitado com degustações dos produtos e almoço.

10h00 | Saída do Restaurante Moringa Mantiqueira.

11h30 – 13h00 | Búfalos na Montanha | Queijos Artesanais – em um empreendimento familiar o casal Mariana e Cilmar procuraram por um diferencial para sua produção de queijos pela escolha do leite de búfalas, hoje realizam um trabalho artesanal de encher os olhos e o paladar, entre burratas, mussarelas, parmesões e queijos de casca mofada.

13h00 – 16h00 | Casa Mantiva | Azeite – Elda e Carlos Diniz são um casal que escolheram a região para viver e inciaram um incrível trabalho com o Azeite da Mantiqueira, item que vêm conquistando cada vez mais qualidade e destaque, especialmente pelo seu frescor e diferencial, os participantes compreenderão todo o processo envolvido na produção de Azeite e degustarão algumas variedades da casa.

ALMOÇO

O almoço será preparado pela equipe do Moringa Mantiqueira

Mesa de Saladas

Mugango em conserva de Mostarda

Salada cremosa de batatas

Tomate Confit

Folhas

Pães

No Fogão a Lenha

Arroz Vegetariano de Brócolis

Pernil de Leitão Assado

Feijão Tropeiro

Legumes ao Forno

Purê de Mandioca

16h00 – 19h00 | Zalaz | Cervejaria da Fazenda – situada em uma fazenda de produção orgânica, a cervejaria propõe receitas únicas utilizando sempre ingredientes cultivados no local, os participantes poderão degustar 2 estilos diferentes de cervejas junto com sobremesas preparadas pelo chef da casa Diego Silveira, além do café super premiado cultivado na própria fazenda.

Orientações

A Expedição Gastronômica é uma vivência muito prazerosa e única de interação com a cultura local, com os produtores e outros personagens que a compõe.

Seguem algumas orientações para ter a melhor experiência:

Escolha roupas confortáveis e leve sempre um agasalho, independente da época do ano a Mantiqueira sempre possui um clima fresco.

Utilize calçados confortáveis que permitam pequenas caminhadas no campo.

Aconselhamos que leve protetor solar e repelente para insetos, apesar de que a presença de pernilongos na nossa região não seja grande.

Aconselhamos que levem dinheiro em espécie caso queriam adquirir algum produto, alguns produtores podem não aceitar cartões de crédito.

Pedimos que nos informem caso tenham alguma restrição alimentar ou questão de saúde específica.

Valor por participante R$ 440,00 (inclui roteiro completo e van para o transporte).

Para confirmar a reserva na Expedição é necessário fazer o depósito antecipado.

Dados Bancários

CHAVE PIX = CNPJ – 33560213000127

Banco Bradesco

Agência: 1549

Conta Corrente: 28019-4

Moringa da Mantiqueira Ltda

CNPJ: 33.560.213/0001-27

Moringa Mantiqueira

Av. Emílio Ribas, 478, Capivari, Campos do Jordão-SP

Tel.(12) 9 9641-2787