Festcampos Cultural – A Sogra Perfeita

Festcampos é um evento dedicado a profissionais e amantes do audiovisual. Entre os dias 13 e 22 de maio, a charmosa cidade de Campos do Jordão receberá atividades totalmente gratuitas incluindo sessões de cinema, projeções em vídeo, palestras presenciais e online. O evento será realizado junto a 13 edição do tradicional Show de Inverno, uma grande convenção de cinema que todos os anos reúne distribuidores, exibidores , executivos nacionais e internacionais para conhecer os próximos lançamentos da temporada.

Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo e da Prefeitura de Campos do Jordão, o FestCampos é resultado de uma parceria entre a Veritah e a Espaço/Z. Os patrocinadores que apostaram nesta iniciativa foram a Sabesp, Prodesp, Itaú, DesenvolveSP e EMAE por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Você não pode ficar de fora da semana mais divertida da temporada!

Dia: Sexta-feira, 20 de maio

Horário: 15h30

Entrada: Doe uma peça na entrada do evento.

Não recomendado para menores de 12 anos

Em A Sogra Perfeita, Neide (Cacau Protásio) é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais novo, Fábio Junior (Luis Navarro), não dá nem sinal de sair de casa. Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.