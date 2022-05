Festcampos Cultural – Duna

Festcampos é um evento dedicado a profissionais e amantes do audiovisual. Entre os dias 13 e 22 de maio, a charmosa cidade de Campos do Jordão receberá atividades totalmente gratuitas incluindo sessões de cinema, projeções em vídeo, palestras presenciais e online. O evento será realizado junto a 13 edição do tradicional Show de Inverno, uma grande convenção de cinema que todos os anos reúne distribuidores, exibidores , executivos nacionais e internacionais para conhecer os próximos lançamentos da temporada.

Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo e da Prefeitura de Campos do Jordão, o FestCampos é resultado de uma parceria entre a Veritah e a Espaço/Z. Os patrocinadores que apostaram nesta iniciativa foram a Sabesp, Prodesp, Itaú, DesenvolveSP e EMAE por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Você não pode ficar de fora da semana mais divertida da temporada!

Dia: Sexta-feira, 22 de maio

Horário: 15h30

Entrada: Doe uma peça na entrada do evento.

Não recomendado para menores de 14 anos

Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atreides administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada de “melange”, usada para estender a vida humana, chegar a velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos. Para isso ele manda seu filho, Paul Atreides (Timothée Chalamet), um jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino além de sua imaginação, e seus servos e concubina Lady Jessica (Rebecca Fergunson), que também é uma Bene Gesserit. Eles vão para Duna, afim de garantir o futuro de sua família e seu povo. Porém, uma traição amarga pela posse da melange faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta que vivem nos cantos mais longes do deserto.