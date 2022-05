Festcampos Cultural – Encanto

Festcampos é um evento dedicado a profissionais e amantes do audiovisual. Entre os dias 13 e 22 de maio, a charmosa cidade de Campos do Jordão receberá atividades totalmente gratuitas incluindo sessões de cinema, projeções em vídeo, palestras presenciais e online. O evento será realizado junto a 13 edição do tradicional Show de Inverno, uma grande convenção de cinema que todos os anos reúne distribuidores, exibidores , executivos nacionais e internacionais para conhecer os próximos lançamentos da temporada.

Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo e da Prefeitura de Campos do Jordão, o FestCampos é resultado de uma parceria entre a Veritah e a Espaço/Z. Os patrocinadores que apostaram nesta iniciativa foram a Sabesp, Prodesp, Itaú, DesenvolveSP e EMAE por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Você não pode ficar de fora da semana mais divertida da temporada!

Dia: Sexta-feira, 22 de maio

Horário: 13h

Entrada: Doe uma peça na entrada do evento.

Livre

Encanto é o novo filme de animação da Disney, situada na Colômbia. Nela, a família Madrigal e a comunidade em volta da casa da família é cercada por montanhas, que os deixam protegidos dos maus do mundo. Porém, a família Madrigal é dotada de magia, com cada um dos integrantes da família tendo algum poder mágico que é usado para ajudar a comunidade. Apesar da família ser dotada de magia, apenas um integrante dela não recebeu seu dom quando tinha cinco anos, Mirabel, que sempre tenta ajudar a família e a comunidade como consegue, mas não importa o que faça, ela nunca consegue agradar sua Abuela. Um dia, na noite em que um de seus primos recebe seus dons, ela vê a casa da família rachando, algo que é relevado pela família, já que ela não tem poderes mágicos. Mirabel então parte em uma aventura própria para achar o que há de errado com a casa e salvar todos de sua família, e o único que pode dar as respostas é seu tio Bruno, que vê o futuro. O único problema é que ele saiu um dia e nunca mais voltou.