Festcampos Cultural – Turma da Mônica: Lições

Festcampos é um evento dedicado a profissionais e amantes do audiovisual. Entre os dias 13 e 22 de maio, a charmosa cidade de Campos do Jordão receberá atividades totalmente gratuitas incluindo sessões de cinema, projeções em vídeo, palestras presenciais e online. O evento será realizado junto a 13 edição do tradicional Show de Inverno, uma grande convenção de cinema que todos os anos reúne distribuidores, exibidores , executivos nacionais e internacionais para conhecer os próximos lançamentos da temporada.

Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo e da Prefeitura de Campos do Jordão, o FestCampos é resultado de uma parceria entre a Veritah e a Espaço/Z. Os patrocinadores que apostaram nesta iniciativa foram a Sabesp, Prodesp, Itaú, DesenvolveSP e EMAE por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Você não pode ficar de fora da semana mais divertida da temporada!

Dia: Sexta-feira, 22 de maio

Horário: 19h

Livre

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão se esquecem de fazer o dever de casa e fogem da escola. Mas nem tudo sai como o esperado, e os pais de Mônica decidem mudá-la de colégio. Mesmo fazendo novos amigos, a turminha sente saudade de estar sempre junta. Cebolinha então resolve bolar um plano infalível com Magali e Cascão para trazer a dona da rua de volta, mesmo que para isso precise recuperar o coelhinho Sansão para a amiga.

Ano: 2021

Direção: Daniel Rezende

Duração: 1h 37min