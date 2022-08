Toriba Musical – Ópera Pagliacci

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais.

As apresentações são gratuitas para os hóspedes do Toriba e para clientes dos restaurantes. Porém, solicitamos que consulte-nos antecipadamente para confirmar que as apresentações estejam abertas ao público externo, com ingressos ao preço de R$ 100,00 (R$ 50,00 consumíveis no hotel).

CIA DE ÓPERA

THAYANA ROVERSO (Nedda), soprano

RODOLFO GIUGLIANI (Tonio), barítono

VINÍCIUS ATIQUE (Silvio), barítono

ANÍBAL MANCINI (Beppe), tenor

ALAN FARIA ou LUCAS MELO (Canio), voz

PAULO ÉSPER, direção geral e artística

I Pagliacci narra a história de uma trupe de palhaços. Canio vive com Nedda, que se apaixona por Silvio. Rejeitado pela moça, Tonio conta ao marido que ela o trai. Durante o espetáculo que apresentam em um pequeno vilarejo, Canio mistura ficção e realidade e, tomado de ciúmes, mata Nedda perante o público que assiste à performance.

Entrada no Palcoscênico: R$ 100 (R$ 50 consumíveis no hotel).