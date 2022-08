Winter Bierfest III

O maior evento de cervejas artesanais de inverno chega a Campos do Jordão.

Depois do sucesso de várias edições no sul do país, na cidade de Treze Tílias – SC, a Winter Bierfest chega ao sudeste trazendo o melhor da cultura Austro Germânica.

O Evento contará com

20 cervejarias artesanais vindas do sul e sudeste do país, já estando confirmadas as presenças de:

• Lindenbier

• Schornstein

• Leuven

• Seasons

• Beergreen

• São Bernardo Cervejaria

• Bode Brown

• Bragantina

• Calavera

• Everbrew

• Campinas

A Winter Bierfest contará com o melhor da cozinha austro-germâmica em pratos como:

• Apfelstrudel

• Eisbein

• Salsichas Alemãs

• Pancetas

• Pato Recheado

Além das comidas típicas, o evento também oferecerá

Festival de Foodtrucks com:

• Hamburguers gourmet

• Batata Recheada

• Chocolates

e uma variedade incrível!

Se tudo isso já é sensacional, olha só as bandas que já estão confirmadas e trarão o melhor do Rock e da música brasileira:

• Bando do Fritz – O Rei das festas cervejeiras

• Queen Music Tribute

• Double IPA

• Legião Urbana Cover

• Chalie Brown Jr. Tribute

• Neon 80

• Big Gun

• Olho de Lobo

• Guilherme Hirose

• Banda Radiônica

• Green Day Tribute

• Yuri e Kaina

E não para por aí, ainda vamos confirmar outras atrações!

Tudo isso em dois palcos montados sendo, um dentro do centro de eventos e outro na área externa!

Para a criançada a Winter Bierfest terá ainda diversos brinquedos para eles se divertirem muito.

Crianças de até 12 anos tem entrada grátis desde que acompanhadas pelos pais ou por responsáveis devidamente autorizados.

Ingressos pelo site: https://www.ingresse.com/winter-bierfest