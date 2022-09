3° Fiel Campos Run

Venha participar da 3° Edição da Fiel Campos Run, correr pelas ruas de Campos do Jordão e ajudar o próximo. Neste evento será arrecadado fundos para aquisição de cestas básicas, e contamos com a ajuda de todos. Teremos as tradicionais corridas de 5km, 10km e a caminhada de 3km, e como novidade também teremos a corrida kids, que visa incentivar as novas gerações a prática esportiva e a solidariedade.

Diante desse modelo,em caráter solidário, a organização da prova não disponibiliza inscrições com desconto, visto que o valor revertido será destinado a aquisição de cestas básicas.

Faça sua inscrição e venha participar!