‘CONSTRUTORES”, DO COLETIVO VERTIGEM, É ATRAÇÃO DA SEMANA NO DR ALEM

Acontece nesta quarta, dia 14 de setembro, a partir das 15h, no Espaço Cultural dr Alem, mais uma atração do Circuito SP, parceria da Prefeitura de Campos do Jordão com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Amigos da Arte.

O espetáculo é “Construtores”, com o Coletivo Vertigem, em que a trupe de cinco atores mescla diferentes modalidades circenses como roda cyr, acrobacias de solo e aéreas e saltos no “trampoline wall” e representa construtores em seu dia a dia de trabalho em uma cidade em obras.

A indicação é livre e o espetáculo é aberto ao público, com entrada franca.

O Espaço Cultural Dr Alem fica na Avenida dr Januário Miraglia, 1582, Abernéssia.

Para outras informações, entre em contato com a Secretaria de Valorização da Cultura de Campos do Jordão (12) 3664-4427.