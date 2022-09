Festival Arte na Primavera – “A Lista”, com Lilia Cabral e Giulia Bertolli

O festival, que acontecerá entre setembro e novembro, no Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão (SP) terá ao todo 11 espetáculos de música, dança e teatro. Quem apenas quiser acompanhar a transmissão, deverá acessar o Youtube do Auditório Cláudio Santoro. Informações também podem ser obtidas através do e-mail [email protected], ou através dos telefones (11) 3339-8116, (11) 3339-8162, (11) 98849-5303 (plantão) da Assessoria de Imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Amanda, que é a personagem de Giulia Bertolli, é uma jovem cantora de ópera, que perdeu a mãe, é ignorada pelo pai e sobrevive com seus próprios recursos. Já a outra personagem, é Laurita. Encenada por Lilia Cabral, ela é uma professora aposentada com cerca de 60 anos, que vive dentro do apartamento sem muita perspectiva. O encontro das duas traz um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre. A peça foi criada durante a pandemia e nasceu com o intuito de ajudar os profissionais da área teatral que ficaram sem trabalhar devido ao isolamento social.

Classificação Indicativa: 12 anos

Ingressos pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/