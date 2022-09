Festival Arte na Primavera – “A Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner e Claudio Fontana

O festival, que acontecerá entre setembro e novembro, no Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão (SP) terá ao todo 11 espetáculos de música, dança e teatro. Quem apenas quiser acompanhar a transmissão, deverá acessar o Youtube do Auditório Cláudio Santoro. Informações também podem ser obtidas através do e-mail [email protected], ou através dos telefones (11) 3339-8116, (11) 3339-8162, (11) 98849-5303 (plantão) da Assessoria de Imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

O espetáculo A Última Sessão de Freud, montagem dirigida por Elias Andreato para o texto do premiado autor americano Mark St. Germain, ganha curta temporada no Teatro Guairinha nos dias 19,20 e 21 de agosto. A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner) o pai da psicanálise, e o escritor, poeta e crítico literário C.S.Lewis (Claudio Fontana), dois intelectuais que influenciaram o pensamento científico filosófico da sociedade do século 20.

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/