Festival Arte na Primavera – “Elas Não Gostam de Apanhar”, com Eduardo Silva, Gabriela Duarte e Nilton Bicudo

O festival, que acontecerá entre setembro e novembro, no Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão (SP) terá ao todo 11 espetáculos de música, dança e teatro. Quem apenas quiser acompanhar a transmissão, deverá acessar o Youtube do Auditório Cláudio Santoro. Informações também podem ser obtidas através do e-mail [email protected], ou através dos telefones (11) 3339-8116, (11) 3339-8162, (11) 98849-5303 (plantão) da Assessoria de Imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/