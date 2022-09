Festival Arte na Primavera – São Paulo Companhia de Dança

No dia 24 de setembro, é a vez de Campos do Jordão receber a Companhia, que sobe ao palco do Auditório Claudio Santoro, em uma participação especial no Festival Arte na Primavera com três obras. Uma delas, a novíssima Ibi – da Natureza ao Caos (2022), que acaba de estrear em São Paulo. Da palavra tupi-guarani Ibi, que significa terra, chão que se pisa, nasce a criação de Gal Martins para a SPCD, que reflete sobre a questão do pós-isolamento da sociedade e sobre a falta de conexão do homem com a natureza. Inspirada em “O Amanhã Não Está a Venda”, de Ailton Krenak, e em diálogo com suas pesquisas sobre ancestralidade e o devir-animal, a obra é dividida em três momentos. No primeiro momento a coreógrafa quis trazer a ideia da terra arrasada, da provocação, da animalidade como potência e como isso se reconstrói. Na segunda parte, os intérpretes entram em contato com ‘eu’ individual e sua ancestralidade numa batalha contra as adversidades, e no terceiro, vemos uma reflexão sobre aquilo que aprendemos ao longo desta jornada. Segundo Gal, a ideia é “continuarmos insistindo em sermos o que somos”. A noite conta com mais duas obras, o Divertissement de Paquita (2022), de Diego de Paula, remontado a partir da obra de 1847 de Marius Petipa (1818-1910) e A Morte dos Cisnes (2019), com coreografia de Lars Van Cauwenbergh, inspirada na obra de Michel Fokine. Paquita conta a história de uma jovem órfã criada por ciganos que salva a vida do filho de um general francês, Lucien. Eles se apaixonam, mas precisam enfrentar desafios para viver esse amor. O divertissement assinado por Diego de Paula se concentra na cena final do balé, quando o casal comemora a possibilidade de estar junto em um baile alegre e enérgico. Já A Morte dos Cisnes foi criado originalmente em 1907 por Fokine para Anna Pavlova. Um solo emocionante, que dialoga com as sonoridades da harpa e do violoncelo, inspirado no poema de Alfred Tennyson (1809-1892) e nos movimentos dos cisnes em seus últimos instantes de vida.