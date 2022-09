Parques de Campos do Jordão, promovem limpeza da margem de rios e implantação de ecobarreiras.

Com o objetivo de promover a conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente, uma iniciativa conjunta de três parques em Campos do Jordão – Parque Estadual Campos do Jordão (Horto Florestal), Parque da Lagoinha e Parque Capivari – fará acontecer no próximo dia 21 de setembro, Dia mundial de Limpeza das Águas, das 09 às 12 horas, um mutirão de limpeza das margens do rio Sapucaí em três locais nas proximidades dos parques envolvidos.