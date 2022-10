Programação | FCCJ 2022 (1)

A 8ª edição do Festival Curta Campos do Jordão – FDCJ – idealizada e realizada pela Associação Cultural Cineclube Araucária em parceria com a Secretaria Municipal de Valorização da Cultura – acontece entre os dias 15 e 22 de outubro de 2022, no Espaço Cultural Dr. Além, com acesso gratuito em toda a sua programação. Do total de 570 curtas-metragens inscritos de todo o território nacional, Espanha e Portugal, cerca de 80 produções serão exibidas no Festival em diversas categorias, concorrendo ao Prêmio Araucária de Cinema 2022.

15/10 (sábado)

19h – Cerimônia de Abertura

19h30 – Longa convidado: Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra | Brasil. 2020. 120 min.

Data: 15 a 22 de outubro de 2022

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Av. Dr. Januário Miráglia, 1582 – Vila Abernéssia. Campos do Jordão/SP.

Ingressos: Grátis. Classificação: Livre. Tel: (12) 3664-2300

Acompanhe a programação: www.fccj.com.br | Instagram – @cineclubearaucaria

Facebook – @araucariacineclube e @cineclube.araucaria