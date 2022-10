Abertura Oficial – Natal 2022

A magia do Natal chega a Campos do Jordão, em mais um ano com o tradicional acender das luzes, que inaugura a Decoração de Natal 2022 nos principais pontos da cidade: Portal, Praça da Abernessia e Capivari.

Abertura Oficial: 11 de Novembro, carreata com Papai Noel saindo do Portal e show gratuito no Parque Capivari