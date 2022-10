2ª Oficina de Astrofotografia com fotógrafo Luís Felipe

Nesta segunda oficina de astrofotografia “o fim da temporada da Via-Láctea”, o participante vai entender os princípios básicos da astrofotografia, como encontrar a Via-Láctea por meio de aplicativos e capturar, através de uma câmera comum ou celular, o “braço” visível da Via-Láctea. Aprender sobre poluição luminosa, como isso afeta a astrofotografia, a visibilidade das estrelas nas grandes cidades e também como ela pode prejudicar a nossa saúde e a vida dos animais. Conheça os melhores locais para poder observar a Via-Láctea a olho nu.

Vagas: 30 pessoas, mediante inscrição antecipada.

É indicado que o participante tenha câmera fotográfica DSLR ou mirrorless com lente de, no máximo, 50mm de comprimento focal e/ou smartphone com modo manual e velocidade do obturador (tempo de exposição) de, no mínimo, 10 segundos, bem como tripé para captura das fotos.

– A duração aproximada é de até 4 horas e serão emitidos certificados aos participantes.

– Não haverá cancelamento da oficina por questões climáticas!

Inscrições: (12) 3662-6000