ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O IX PASSEIO CICLÍSTICO DA ESCOLA FREI ORESTES GIRARDI

A já tradicional volta ciclística da Escola Frei Orestes Girardi chega a sua nona edição.

Com o objetivo de comemorar o Dia das Crianças, o passei também tem o interesse em unir o lazer e o esporte com a família.

Desde 2015 o passeio faz parte do Calendário Oficial da Cidade, para ensinar as crianças, desde cedo, a refletirem sobre as questões de mobilidade urbana.

A volta é aberta a toda sociedade.

O passeio também faz parte do programa Pedalando Para o Futuro e conta com a parceria do L’Étape Brasil.

Para mais informações e para se inscrever, estão no site: https://www.sympla.com.br/…/ix-passeio…/1715354