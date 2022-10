Toriba Musical – Árias de Óperas e Canções

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER , é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais.

As apresentações são gratuitas para os hóspedes do Toriba e para clientes dos restaurantes. Porém, solicitamos que consulte-nos antecipadamente para confirmar que as apresentações estejam abertas ao público externo, com ingressos ao preço de R$ 100,00 (R$ 50,00 consumíveis no hotel).

CRISTIANE MESQUITA, soprano

MARCELLO MESQUITA, tenor

ANTONIO LUIZ BARKER, piano



No programa árias de óperas e canções populares. Entre outras: All I Ask of You (Andrew Lloyd Webber), Brindisi (Verdi), Con te Partiro (Francesco Sartori), Core N’grato (Salvatore Cardillo), Ch’ella mi creda (Giacomo Puccini).

Não hóspede consulte disponibilidade.