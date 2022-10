Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais.

ADRIANA BERNARDES, soprano

RODOLFO GIUGLIANI, barítono

ANTONIO LUIZ BARKER, piano



No programa, árias de óperas famosas e canções populares italianas, entre as quais, G. Verdi – Sempre libera (ópera La Traviata), G. Puccini – Quando men vo (ópera La Bohème), G. Bizet – Habanera (ópera Carmen) e Piaf – La vie en rose e Non, je ne regrette rien. Acompanha os cantores ao piano, o diretor artístico do Toriba Musical.

Não hóspede consulte disponibilidade.