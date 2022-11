Mercado de Natal 2022

O Primeiro Mercado de Natal está chegando!

Convidamos todos a prestigiar este lindo projeto de Natal realizado pela Escola Interação, Associação Comercial e Empresarial, com apoio da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

Além da utilização dos boxes que atualmente estão fechados, haverá mais de 40 expositores de produtos locais de produtores rurais e artesãos em um ambiente com decoração natalina, árvore de Natal, local para fotos, Papai Noel, presépio e muito mais.

Contaremos também com o apoio das Seguintes áreas:

* Profissionais da Secretaria da Saúde atualizando vacinas de adultos e crianças.

* Escola de enfermagem IET realizando aferição de pressão arterial, diabetes, entre outros.

* Secretaria de Desenvolvimento Social com as alunas recém-formadas do curso de manicure por esta secretaria.

Contamos com a presença de todos!