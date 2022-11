Primeira Estação de Natal 2022 (4)

Primeira Estação de Natal 2022 – dias: 10, 11, 17 e 18 de dezembro das 18h30 às 19h30

A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão em parceria com a Estrada de Ferro de Campos do Jordão, realizará a Primeira Estação de Natal que contará com elementos decorativos e personagens que remetem ao natal. Será um grande desfile com a famosa Maria Fumaça de Campos do Jordão, que irá partir do Portal da Cidade em direção a estação de Vila Abernéssia.

Dia: 18/12 – Banda Marcial BAMILS

Hora: 18h30 às 19h30

Para mais informações: (12)3664-3925.