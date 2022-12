Monteiro Lobaro por Regina Duarte (II)

Regina Duarte estreia espetáculo sobre Monteiro Lobato em Campos do Jordão. Espetáculo inédito marca a volta da atriz Regina Duarte aos palcos; uma linda e emocionante homenagem ao escritor Monteiro Lobato com apresentações nos dias 10 e 11 de dezembro A atriz Regina Duarte volta aos palcos com um trabalho inédito, inaugurando a ‘Série Arte 360’ do Hotel Boutique Quebra-Noz, em Campos do Jordão/SP. Uma experiência única que une literatura e música, na qual Regina e atores amigos vão participar da leitura e percorrer trechos da obra de um dos mais famosos autores da literatura brasileira, Monteiro Lobato. De acordo com diretor do Quebra-Noz, Rafael Marcandali, a proposta é que o público se aproxime cada vez mais da cultura do Vale do Paraíba a partir de trechos da obra de um de seus mais ilustres ‘filhos’. Através da interpretação de Regina Duarte, Igor Kowalewski, Christiane Fogaça e Luisa Levenstein, o público será brindado com a leitura de contos, fábulas e diálogos deliciosos que incluem a graça de sua personagem mais conhecida: a boneca Emília.

Ao final, Regina e elenco prometem abrir um bate-papo com o público sobre as impressões do que Monteiro Lobato vem provocando em seus leitores desde de dezembro de 1920, com a publicação do livro “A Menina do Narizinho Arrebitado”.

Junto com a experiência literomusical, segundo Marcandali, “o Hotel Quebra-Noz traz pitadas gastronômicas que agregam bom gosto ao evento”.

PROGRAMAÇÃO:

DOMINGO (11)

Às 11:00h – “Monteiro Lobato por Regina Duarte”.

A Série Arte 360* é um evento intimista e terá vagas limitas. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, através do site do Hotel www.quebranoz.com.br/reginaduarte

SERVIÇO:

Endereço do Espaço Cultural: O Hotel Boutique Quebra-Noz está localizado à Rua Arnola, número 100, no Capivari, Campos do Jordão/SP

Contato: (12) 3663-4889

Redes sociais: Hotel Boutique Quebra-Noz