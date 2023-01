2º Festival de Verão – Orquestra Jovem do Estado de SP

CLÁUDIO CRUZ REGENTE

Alfred NEWMAN

Fanfarra da 20th Century Fox

John WILLIAMS

E.T.: Aventuras na Terra

Henry MANCINI

A Pantera Cor-de-Rosa: Tema

John WILLIAMS

Superman: Marcha

John WILLIAMS

Guerra nas Estrelas: Suíte Sinfônica

– Main Title

– Princess Leia’s Theme

– The Imperial March (Darth Vader’s Theme)

– Yoda’s Theme

– Throne Room & End Title

Monty NORMAN

James Bond: Tema

John WILLIAMS

Harry Potter: Suíte Sinfônica 7 MIN

Lalo SCHIFRIN

Missão Impossível: Tema

Alan SILVESTRI

Os Vingadores: Tema

John WILLIAMS

Jurassic Park: Excertos

Klaus BADELT

Piratas do Caribe: Suíte

– Fogbound (Nevoeiro)

– The Medallion calls (O Medalhão chama)

– To the pirate’s cave! (À caverna do pirata!)

– The Black Pearl (O Pérola Negra)

– One last Shot (Um último Tiro)

– He’s a pirate (Ele é um pirata)

John WILLIAMS

Indiana Jones: Marcha dos Caçadores

Entrada gratuita e sem a necessidade de retirada de ingressos, limitada à capacidade do Auditório (814 lugares).