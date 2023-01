2º Festival de Verão – Percorso Ensemble

PERCORSO ENSEMBLE

CÁSSIA CARRASCOZA flauta e piccolo

GIULIANO ROSAS clarinete e clarone

ANA DE OLIVEIRA violino e viola

ADRIANA HOLTZ violoncelo

HORÁCIO GOUVEIA piano

RICARDO BOLOGNA regente

ELIANE COELHO recitante

Anna CLYNE

Just as they are

7 MIN

György LIGETI

Estudos para Piano

– nº 2. Cordes à Vide

– nº 11. En suspens

– nº 6. Automne à Varsovie

13 MIN

Arnold SCHOENBERG

Pierrô Lunar, Op.21

I Parte

. Bêbado de Lua

. Colombina

. O Dândi

. Lavadeira lívida

. Valse de Chopin

. Madonna

. Lua doente

II Parte

. Noite

. Prece ao Pierrô

. Roubo

. Canção da forca

. Missa vermelha

. Decapitação

. As Cruzes

III Parte

. Nostalgia

. Atrocidade

. Paródia

. Borrão de lua

. Serenata

. Regresso

. Ò velho Olor

40 MIN