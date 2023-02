Carnaval 2023 (1)

Carnaval em Campos do Jordão terá 8 dias de festa e atrações para toda a família

No Centro Wilma Jundi Dubieux acontece na sexta-feira, dia 17, às 14h00, a Matinê do Centro de Convivência do Idoso.

Também no dia 17 o Parque João Dória será palco do Festival de Músicas Carnavalescas – FEMUCAR , com festival de marchinhas e eleição do Rei Momo, da Rainha e das Princesas do Carnaval.

Já no sábado, dia 18, acontece no Centro de Eventos André Franco Montoro mais uma edição da Matinê do Fundo Social de Solidariedade, a partir das 14 horas.

Finalizando a programação, Negra Shi (Samba Raiz) será a atração da RESSACA de carnaval no sábado, dia 25, a partir das 15 horas no Parque João Dória, no Capivari.