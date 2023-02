Domingo Musical: Show “Para gritar o céu” de Bruna Prado

O Domingo Musical em homenagem ao Dia da Mulher traz o show “Para gritar o céu”, de Bruna Prado, em uma narrativa de quatro atos sobre a busca do sujeito feminino pela paz na solidão. Uma trilha sonora para as mudanças das estações do ano – uma suíte em quatro movimentos e dez canções autorais. O trajeto percorrido tem como pano de fundo a natureza e seus ciclos, se desdobrando em diversos fios narrativos que abordam o silêncio como fonte de proteção e cura, mas também o doloroso contato com os nossos medos, a vida que nasce a partir da matéria em decomposição e o amor como o mais subversivo impulso de vida e morte.