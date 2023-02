Encontros com Artes: Conduzir-se, performance com Rizzi Tani

No mês de celebração da mulher, a performance “Conduzir-se” utiliza elementos da dança clássica indiana, estilo Odissi, numa exploração sobre o corpo-mulher, o feminino e a energia vital. “Serpenteio em dança e fogo com o pensar e sentir em condução consciente, a busca da autonomia visceral da energia vital…” Apresentação de dança e vivência no final contará com conteúdos do tema proposto.